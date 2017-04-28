Глава Новороссийска Игорь Дяченко будет голосовать за Снежану Шин

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Сегодня в 21 час 30 минут на Первом канале Снежана Шин, 12 летняя девочка из Новороссийска поборется в финале главного вокального конкурса страны «Голос. Дети» за право быть лучшей.

Позади слепые прослушивания и победа в «Поединках». Дмитрий Билан дал Снежане шанс выступить в финале, где будут сражаться шестеро лучших участников проекта — по двое от каждой команды.

Сначала каждый исполнит сольную песню, а потом вместе с товарищем по команде и наставником. И вот здесь наступит самое главное. Телезрители, будут в прямом эфире голосовать за конкурсантов. Тот, кто наберёт наименьшее число голосов — выбывает. Оставшиеся участники исполнят ещё по одной песне, а телезрители через СМС-голосование выберут победителя проекта.

Голосовать можно не более 20 раз и только после команды ведущего, что голосование открыто. Стоимость смс - 50 рублей. Все полученные средства пойдут в благотворительный фонд на помощь больным детям.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко тоже примет участие в голосовании. «Берём в руки телефоны и голосуем за нашу Снежану Шин из Новороссийска!», - обратился И. Дяченко через свою страницу в социальных сетях.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийска