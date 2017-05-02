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/Анонс событий/

Вечером 5 и 7 мая в Новороссийске перекроют центр города

В связи с проведением репетиции парада в честь годовщины Великой Победы, в Новороссийске будет перекрыто движение всех видов транспорта:

5 мая 2017 года с 21:00 часов до 24:00 часов по ул. Советов (четная и нечетная) стороны, на участке от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года.

7 мая 2017 года для проведения репетиции парада, с 21:00 часов до 24:00 часов по ул. Советов (четная и нечетная) стороны, на участке от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года.

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Категория: Новости / Анонс событий

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