Вечером 5 и 7 мая в Новороссийске перекроют центр города

/Анонс событий/

В связи с проведением репетиции парада в честь годовщины Великой Победы, в Новороссийске будет перекрыто движение всех видов транспорта:

5 мая 2017 года с 21:00 часов до 24:00 часов по ул. Советов (четная и нечетная) стороны, на участке от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года.

7 мая 2017 года для проведения репетиции парада, с 21:00 часов до 24:00 часов по ул. Советов (четная и нечетная) стороны, на участке от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года.