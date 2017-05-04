9 мая по площади Победы в Калининграде пройдёт танк Т-34, штурмовавший Кёнигсберг

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Во главе механизированной колонны на площади Победы жители и гости Калининграда вновь смогут увидеть легендарный танк Т-34 1943 года выпуска, который проедет по главной площади города своим ходом.

Боевая машина восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона материально технического обеспечения Балтийского флота.

Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, не смотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности «тридцатьчетвёрки».

Данная боевая единица в годы Великой Отечественной войны участвовала в штурме крепости-города Кенигсберг, экипажем танка было одержано 5 боевых побед. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении танка. С тех пор танк ежегодно возглавляет механизированную колонну боевой техники, участвующей в параде на площади Победы в Калининграде.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту