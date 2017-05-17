В Новороссийске пройдет "Парад колясок"
В первую субботу лета гостей и жителей города Новороссийск ждет яркое зрелище - Парад Колясок 2017, организатором которого по традиции выступает газета "Наш Новороссийск".
Прием заявок на участие вышел на финишную прямую. Не упустите свой шанс выиграть главный приз - ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ!!!
Это настоящий семейный праздник. Презентация смелых идей, креатива и творчества. И неважно, зритель вы или участник, мы ждем вас, 3 июня, на Форумной площади города-героя Новороссийска!
Хочется сказать отдельное спасибо спонсорам:
компании "Кубаньжилстрой", Банку "Возрождение", компаниям "Акуна Матата" и "Праздничная Атмосфера", центр обогащающего развития "FasTrcKids", школе скорочтения и развития интеллекта "IQ007"
Напоминаем номинации, которые будут представлены на предстоящем параде:
- «Овощная грядка» (Транспортное
средство, оформляется в виде любого (любых) овоща (овощей) или соответствовать
овощной тематике);
- «Фруктовая корзина»
(Транспортное средство в виде любого (любых) фрукта (фруктов) или
соответствовать фруктовой тематике);
- «Молочная страна»
(Транспортное средство в виде любого молочного продукта или изделия,
содержащего молоко);
- «Веселая ферма» (Транспортное
средство в виде домашнего животного или птицы);
- «Собираем урожай»
(Транспортное средство, оформление в виде любой сельскохозяйственной техники,
которая применяется при уборке урожая);
Заявки отправлять на почту:parad_kolyasok@mail.ru
Подробности по телефону: +7 (988) 76-20-120
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