В Новороссийске пройдет "Парад колясок"

/Анонс событий/

В первую субботу лета гостей и жителей города Новороссийск ждет яркое зрелище - Парад Колясок 2017, организатором которого по традиции выступает газета "Наш Новороссийск".

Прием заявок на участие вышел на финишную прямую. Не упустите свой шанс выиграть главный приз - ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ!!!

Это настоящий семейный праздник. Презентация смелых идей, креатива и творчества. И неважно, зритель вы или участник, мы ждем вас, 3 июня, на Форумной площади города-героя Новороссийска!

Хочется сказать отдельное спасибо спонсорам:

компании "Кубаньжилстрой", Банку "Возрождение", компаниям "Акуна Матата" и "Праздничная Атмосфера", центр обогащающего развития "FasTrcKids", школе скорочтения и развития интеллекта "IQ007"

Напоминаем номинации, которые будут представлены на предстоящем параде:

- «Овощная грядка» (Транспортное

средство, оформляется в виде любого (любых) овоща (овощей) или соответствовать

овощной тематике);

- «Фруктовая корзина»

(Транспортное средство в виде любого (любых) фрукта (фруктов) или

соответствовать фруктовой тематике);

- «Молочная страна»

(Транспортное средство в виде любого молочного продукта или изделия,

содержащего молоко);

- «Веселая ферма» (Транспортное

средство в виде домашнего животного или птицы);

- «Собираем урожай»

(Транспортное средство, оформление в виде любой сельскохозяйственной техники,

которая применяется при уборке урожая);

Заявки отправлять на почту:parad_kolyasok@mail.ru

Подробности по телефону: +7 (988) 76-20-120