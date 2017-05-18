В Новороссийске пройдёт турнир по футболу памяти Владимира Георгиевича Бут

/Анонс событий/

В турнире ветеранов примут участие 8 команд: «Черноморец» Новороссийск, «Торпедо» Москва, «Ротор» Волгоград, «Динамо» Ставрополь, «Прогресс» Ростов-на-Дону, «Зенит» Севастополь, «Спартак» Анапа, «Стрела» Воронеж.

В составах участвующих команд будут играть футболисты защищавшие честь своих клубов в элитном чемпионате России и в международных турнирах, а так же игравшие в престижных европейских кубках и в составе сборной России. Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд), Сергей Наталушко, Владимир Недергаус, Денис Зубко («Ротор» Волгоград), Валерий Шмаров, Анатолий Канищев («Стрела» Воронеж), Александр Маслов («Прогресс»), Александр Шутов, Анатолий Скворцов («Зенит» Севастополь), Александр Панов, Вячеслав Камольцев, Денис Машкарин, Игорь Семшов (все «Торпедо» Москва), Альберт Догузов, Лев Майоров («Черноморец» Новороссийск) и многие другие. Планируется приезд почетных гостей Евгений Алдонина, Дмитрия Булыкина, Александра Ширко и др.

Источник: Управление спорта Новороссийск