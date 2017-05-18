В Новороссийске пройдёт отборочный тур «Десантный взвод - 2017»

/Анонс событий/

22 по 27 мая 2017 года на полигоне Раевский под Новороссийском состоятся зрелищные соревнования военнослужащих. Министерство обороны РФ, командование ВДВ приглашает новороссийцев и гостей города увидеть это мероприятие своими глазами.

Программа соревнований «Десантный взвод-2017»:

22 мая – «Индивидуальная гонка на БМД» – начало 9-00 часов;

23 мая – «Индивидуальный биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатомётов (без экипажей)» – начало 10-00 часов;

24 мая – «Индивидуальный прыжок на точность» и «Спринт на БМД» – начало с 7-00 до 9-00 часов и в 9-00 часов;

25 мая – «Горный бег 20 км» и «Гонка преследования на БМД со стрельбой» – начало 9-00 часов;

26 мая – «Военно-прикладное плавание 200м» и «Эстафета на БМД» - начало в 9-00 часов;

27 мая – «Закрытие всеармейского конкурса «Десантный взвод-2017» - начало в 8-30 часов.