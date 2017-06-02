3 июня в Геленджике состоится официальное открытие курортного сезона

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По традиции город устраивает карнавальный праздник. В этом году он отмечает юбилей. Ровно 40 лет назад, 3 июня 1977 года, Геленджик впервые в послевоенной истории отпраздновал начало лета.

Карнавальное представление обещает стать поистине масштабным и незабываемым зрелищем. Главными темами будут: 80-летие Краснодарского края и Год экологии.

Также в этом году отмечается юбилей международной дружбы. 40 лет назад был подписан договор о заключении побратимских связей с французским Ангулемом и 25 лет назад - с немецким Хильдесхаймом. В их честь в праздничном шествии будет участвовать специальная тематическая платформа.

Всего в колонне зрители увидят 13 платформ и несколько сотен артистов. Подготовлен и сюрприз. Это гигантские фигуры, которые будут идти перед каждой машиной. Их специально к празднику изготовят участники фестиваля воздушных шаров, который традиционно проходит в рамках геленджикского карнавала.

Вечером состоится гала-концерта, который пройдет в формате королевского бала. Зрителей будет приветствовать Её Величество Королева Карнавала. Также на сцене пройдет лазерное шоу, выступят местные творческие коллективы и звездная гостья праздника - певица Жасмин. Кульминацией праздника лета станет фейерверк над Геленджикской бухтой.

4 июня торжества продолжатся детским карнавалом, после чего эстафету подхватят сельские округа.