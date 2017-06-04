«Прямая линия» с Путиным состоится 15 июня

/Анонс событий/

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2017 году состоится 15 июня. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.

Вопросы Путину принимают из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. В виде SMS или MMS-сообщений Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru .

Кроме того, вопросы собирают в официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В магазинах AppStore и GooglePlay размещено официальное приложение «Москва-Путину».

В последние годы «прямая линия» с Владимиром Путиным проходила в апреле. В 2017 году, после массовых антикоррупционных акций 26 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о переносе мероприятия, сославшись на рабочий график главы государства, пишет Медуза .

12 июня, в День России, во многих городах страны планируется провести новые акции против коррупции. К ним призывает основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. В период с 1 июня по 12 июля в России ужесточены правила проведения массовых мероприятий в связи с футбольными матчами Кубка конфедераций.

Источник: Президент России