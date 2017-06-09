«Ночные волки» Новороссийска зажгут на пляже Абрау-Дюрсо

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Уже завтра, 10 июня 2017 года, Новороссийское отделение Всероссийского мотоклуба «Ночные волки MG» проведет ежегодный байк фестиваль. «Абрау Фест - 2017» пройдет в Абрау-Дюрсо, на пляже Abrau Beach.

Любители рева моторов смогут увидеть мотопробег байкеров, мотогонки по пересеченной местности с преодолением препятствий разной сложности. Гости фестиваля смогут принять участие в традиционных байкерских конкурсах и соревнованиях, а также попасть на концерт лучших рок-групп Краснодарского края, начало музыкального шоу – в 19.30. В 23.55 небо Abrau Beach раскрасит праздничный фейерверк, после чего начнется рокотека.