Ростовское отделения «Юнармия» проведет II слет военно-патриотического движения

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14 июня 2017 года на территории этно-археологического комплекса «Затерянный мир», расположенного в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области, состоится II слет Ростовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского венно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В мероприятии примут участие представители командования Южного военного округа, администрации Ростовской области, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, активисты общественного военно-патриотического движения «Юнармия», а также представители молодежных и ветеранских организаций.

В ходе торжественной части Второго слета юнармейцев Ростовского отделения, около 30 юношей допризывной молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, вступят в ряды юнармейцев.

Всего к мероприятию будет привлечено более 150 человек, в том числе 100 юнармейцев. На сегодняшний день в Ростовском региональном отделении 880 юнармейцев.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа