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/Анонс событий/

Архив города Новороссийска приглашает на День открытых дверей

Он пройдёт 16 июня 2017 года в 12:00 часов и будет посвящен Дню образованию архивной службы в городе Новороссийске.

Управление архива города Новороссийска осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, образовательными учреждениями, предприятиями и организациями, находящимися на территории муниципального образования город Новороссийск, другими органами и учреждениями. Сейчас в архиве работают только женщины, с 2011 года  руководит им Наталья Мартовецких.

В День открытых дверей в архиве будут рады всем жителям и гостям города-героя. Архив расположен по адресу: г. Новороссийск, ул. Первомайская, 7а.

Источник: Управление архива города Новороссийска

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Категория: Новости / Анонс событий

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