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В Москве пройдут российские соревнования киборгов

В Москве 15 июня в рамках форума «Интеграция`17» пройдет «Кибатлетика» — соревнования людей с высокотехнологичными средствами реабилитации. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на блог компании «Моторика» на Geektimes.

Соревнования киборгов — это относительно новый формат состязаний, в которых принимают участие люди с протезами конечностей. Участники соревнований должны выполнить различные задания на моторику и преодолеть полосу препятствий, которая различается в зависимости от используемых средств реабилитации. В России организацией подобных соревнований занялась компания «Моторика», разрабатывающая протезы верхних конечностей. В прошлом году компания организовала похожее мероприятие в формате открытой тренировки для российских пользователей протезов рук, в которой участвовали семь кибератлетов.

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Категория: Новости / Анонс событий

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