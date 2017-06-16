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/Анонс событий/

17 июня в Широкой балке состоится открытие летнего курортного сезона

Программа мероприятий на 17 июня 2017 года:

С 10.00-12.00 часов –  «Сезон здоровья» для тех, кто любит активный отдых. Спортивные игры и соревнования проведёт управление по физической культуре и спорту.

С 12.00-14.00 часов  - «Здравствуй, море!». Концертно-игровую  программу предлагает управление образования Новороссийска.

С 17.00-19.00 часов – «Лето. Море. Молодежь». Интерактивная программа отдела по делам молодежи.

С 19.00-21.00 часа – Концертная театрализованная программа «Солнце в ладонях», подготовленная управлением культуры города-героя.

В 21.00 час всех желающих приглашают на морскую дискотеку.

Завершится программа в 22.00 часа праздничным фейерверком.

Приглашаем всех новороссийцев и гостей города принять участие в мероприятиях.

Фото: пресс-служба администрации МО Новороссийск

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.

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Категория: Новости / Анонс событий

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