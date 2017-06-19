В Краснодаре пройдут Дни грузинского кино

/Анонс событий/

С 20 по 25 июня в «Кубанькино» в третий раз пройдет фестиваль грузинских фильмов при поддержке министерства культуры Краснодарского края и краевой грузинской общественной организации «Иверия».

В церемонии открытия, которая состоится в «Кубанькино» 20 июня в 18.30, примут участие артисты ансамбля грузинского танца «Иверия» (художественный руководитель Отар Кикалишвили). Зрителям будут представлены национальные танцы, полюбившиеся всему миру за сдержанную красоту и силу, заключенную в каждом движении.

Особый язык, неординарность и необыкновенная поэтика всегда отличали грузинский кинематограф. Весь мир очаровал его неповторимый национальный колорит, опирающийся на многовековую культуру и традиции.

Фестивальный показоткроется фильмом «Все ушли»(16+) Георгия Параджанова. Племянник мэтра грузинского кино Сергея Параджанова, использовал кинематографические приёмы своего дяди. «Все ушли» – дебютная игровая картина, где режиссер ностальгирует по детству в центре старого Тбилиси и по солнечному, ни на что непохожему грузинскому кино. За сценарий фильма он был отмечен главным призом конкурса «Зеркало» имени Андрея Тарковского.

Продолжат программу фильмы мэтров старой школы – Отара Иоселиани, Тенгиза Абуладзе, Резо Чхеидзе. У каждого из этих режиссеров был свой язык, своя дорога в кино.

21 июня зрители увидят «Зимнюю песню»(16+) Отара Иоселиани, действия в которой разворачиваются в Париже, в абсолютно разных и таких непохожих друг на друга временах.

22 июня, в День памяти и скорби, поклонники творчества Резо Чхеидзе посмотрят культовый фильм «Отец солдата» (0+), который и сегодня не оставляет никого равнодушным.

Киноэпопея выдающегося режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние» (12+), ставшая первой антитоталитарной картиной и удостоенная международной награды Каннского кинофестиваля в 1987 году, будет показана 24 июня.

Поклонники новой волны грузинского кинематографа смогут познакомиться с творчеством ее ярких представителей Левана Когуашвили и Георгия Овашвили, посмотрев мелодраму «Слепые свидания» (16+) и фильм-притчу «Кукурузный остров» (12+). Дни грузинского кино предоставляют краснодарским зрителям уникальную возможность познакомиться не только с шедеврами национального кинематографа, но и с самобытной культурой Грузии.

Источник: Минкультуры Краснодарского края