Юные вокалисты Кубани споют в составе Детского хора России

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Творческая делегация Краснодарского края отправилась в поездку в Чебоксары для участия в выступлении в рамках празднования Дня Республики. Сообщает министерство культуры края.

Организаторы мероприятия – Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и Всероссийское хоровое общество.

Выступление Детского хора России, в котором примут участие хоровые коллективы 33 субъектов Российской Федерации, состоится 24 июня 2017 года у монумента Матери-Покровительницы. В концертной программе хора в сопровождении симфонического оркестра Чувашии запланировано исполнение 12 произведений знаменитых русских и чувашских композиторов.

Дирижером тысячеголосого сводного Детского хора России в этот день станет народный артист России и Чувашии, главный дирижер-хормейстер Чувашской государственной академической симфонической капеллы Морис Яклашкин.

Делегацию Краснодарского края представляют лучшие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств и учреждений культуры Кубани: Алексеева Мария (ДМШ №3 г. Сочи), Бредихина Анастасия (ДМШ г. Абинска), Готовицкий Олег (ДМШ г. Гулькевичи), Калинич Мария (ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко г. Славянска-на-Кубани), Мисюра Роман (ДШИ ст. Кущевской), Мищенко Виолетта (ДШИ г. Ейска), Музычук Мария (ДШИ №1 Кореновского района), Скоропад Мария (Городской театр г-к. Анапа), Тен Софья (ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко г. Краснодара), Шкода Вероника (ДШИ № 14 г. Краснодара).

Также в выступлении Детского хора России примут участие учащиеся Межшкольного эстетического центра Краснодара.