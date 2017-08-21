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Подробности: на Дне города-героя Новороссийска выступят Полина Гагарина и Алексей Хворостян

10 сентября 2017 года в 20.00 часов на площади у Морского вокзала пройдет праздничная концертно-театрализованная программа "Самый лучший город на Земле" с участием лучших творческих коллективов города Новороссийска и звезд российской эстрады Полины Гагариной и Алексея Хворостяна!

Ждем жителей и гостей города-героя!!!

Информационная поддержка: управление культуры города Новороссийска.

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Категория: Новости / Анонс событий

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