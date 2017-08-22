Группа «Подиум» выступит в День города в Геленджике

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Праздничные мероприятия, посвященные 186-летию со дня основания города, пройдут на курорте 26 августа.

Откроют череду праздничных мероприятий юные геленджичане. В 9.30 на Центральной площади города начнется фестиваль детского творчества «С Днем рождения, любимый город», а в 10.00 мальчишки и девчонки проедут на велосипедах и самокатах от кинотеатра «Буревестник» до торгового центра «Геленджик».

Официальный старт празднованию Дня города будет дан в 10.45 на главной сцене курорта, после чего невесты станцуют традиционный геленджикский вальс, а в акватории Геленджикской бухты выступят флайбордисты и гидроциклисты.

Также на Центральной площади города будет работать «ТОСовский бульвар», на котором можно будет познакомиться с деятельностью геленджикских общественников, а на Платановой аллее, набережной от музея до Лермонтовской площади, площадках в районе жилого комплекса «Сады морей» и в районе ул. Маячной развернутся различные ярмарки.

Стоит отметить, что в течение дня на детских и спортивных площадках, расположенных в различных микрорайонах города, пройдут игровые интерактивные программы для детей и спортивные мероприятия. Так, любители пляжного волейбола смогут принять участие в открытом турнире по этому виду спорта, а на спортивной площадке по адресу: микрорайон Парус, 24 можно будет сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Завершится празднование Дня города церемонией награждения лучших трудовых коллективов и граждан знаками отличия, после чего на Центральной площади города пройдет праздничный концерт с участием группы «Подиум».

В 22.00 небо над Геленджикской бухтой озарят огни фейерверка.

С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте администрации курорта в разделе «События».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик