Грандиозный воздушный праздник ожидает Ростовчан в ближайшие выходные

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В субботу, 2 сентября, в честь 75-летия 4 армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (4А ВВС и ПВО) Южного военного округа (ЮВО), на военном аэродроме Ростов-Центральный пройдет открытый авиационно-спортивный праздник.

В ходе праздничных мероприятий летчики объединения продемонстрируют суперсовременные многоцелевые самолеты и авиационные комплексы, в том числе Су-30СМ, Су-34, Су-25СМ, Су-24М, а так же боевых и транспортных вертолетов Ми-35, Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52, Ка-27ПС, Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-26.

В ходе статического показа боевой техники будут представлены основные образцы вооружения войск противовоздушной обороны, в том числе С-300ПМ1, С-400 «Триумф», «Панцирь-С», РЛС «Гамма-Д» и «Небо-СВУ» и др.

Завершат праздник показательные полеты легендарных пилотажных групп высшего пилотажа ВКС России: «Русские Витязи», на истребителях Су-30СМ, и «Беркуты», единственные в мире выступающие на боевых ударных вертолетах Ми-28Н и Ка-52.

Все желающие смогут не только увидеть грозное оружие ВВС и ПВО в действии своими глазами, но и ощутить себя в креслах пилотов самолетов и вертолетов, а также в роли военнослужащих боевых расчетов комплексов ПВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа