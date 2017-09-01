В Крыму Клим Жуков проведет лекцию на тему "Рождение бургиньота"

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Известный блоггер, историк, писатель, публицист - Клим Жуков проведёт на Крымском военно-историческом фестивале лекцию на тему

"Рождение бургиньота".

появление шлемов с защитным козырьком. Сага о проникновении иконографической традиции в реальную жизнь в XIV-XV веках.

Клим постарается дать ответ на вопрос: "А что же мы реконструируем?" Понятно, что реконструктор средних веков, реконструирует средние века, а наполеонист - эпоху Наполеона. Но это слишком размытое понятие, которые не описывает ничего. На семинаре наш хороший друг и историк - Клим Жуков постарается разобраться, что же все делают по 5-10-20 лет?

Стоит напомнить, что сегодня стало известно о внесении Клима Жукова в базу сайта "Миротворец"

*Бургиньот, бургонет (фр. bourguignotte — бургундский шлем) или штурмак (нем. Sturmhaube) — тип европейского шлема эпохи Возрождения.

Характеризовался сильно вытянутым назад скруглённым корпусом, снабжённым жёстким или подвижным назатыльником. Спереди снабжался направленным вверх козырьком. С боков на петлях крепились науши, по типу которых можно классифицировать бургиньоты:

Открытый тип. Науши соединяются подбородочными ремнями.

Закрытый тип. Науши образуют подбородник, мог дополняться откидным наподбородником (англ. falling buffe), образующим подобие забрала.

Сверху шлем обычно дополнялся гребнем, на ранних бургиньотах их было три. На затылке, под гребнем часто устанавливалась гильза для султана.

Бургиньоты появились в Италии в XVI веке от салада, попали в Испанию, из неё — во Францию, Германию и распространились по всей Европе вплоть до Польши. Применялись до XVII века.

Википедия.

Источник: Крымский военно-исторический фестиваль