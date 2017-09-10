Менее 0,01% педагогов поучаствовали в обсуждении профстандарта педагога

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На сайте стандартпедагога.рф продолжается обсуждение уровневого профессионального стандарта педагога и модели Национальной системы учительского роста (НСУР). Учителя, директора, сотрудники управлений образования высказывают свои замечания и предложения.

На данный момент на сайте оставлено 79 замечаний и 89 предложений

Самая распространенная претензия касается невнятного понятийного аппарата, использующегося в документах. Например, начальник отдела Департамента образования ЯНАО Анастасия Сергеевна Грабовскаяпишет: «Необходимо ввести четкие определения используемых терминов и понятий». Такое предложение высказывают многие участники обсуждения.

Еще одно часто встречающееся предложение имеет отношение к процедуре оценки деятельности учителя. Многие педагоги указывают на то, что из документа неясно, по каким критериям будет оцениваться деятельность учителя, ведущего учителя, старшего учителя, как будет происходить аттестация, будет ли ее достаточно для получения более высокого статуса.

Марина Павловна Бернштейн, учитель русского языка и литературы МБОУ Лицея при УлГТУ из Ульяновской области предлагает: «1. Одним из инструментов измерения результатов труда учителя считать оценку личностных качеств педагога, которую поставят родители обучающихся и сами обучающиеся. 2. Измерение результатов труда учителя проводить по текущей успеваемости обучающихся, учитывая динамику. 3. Считаю необходимым ввести квалификационный экзамен для учителя по предмету».

В своих замечаниях и предложениях участники обсуждения многократно коснулись темы оплаты труда. Из представленного документа непонятно, как будут различаться заработные платы учителей разных уровней и будут ли вообще.

«1. Разработать рекомендации по установлению норм штатной численности ведущих и старших учителей в образовательной организации. 2. Предусмотреть старшим и ведущим учителям сокращенную норму часов по сравнению с должностью учитель и сохранения права на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 3. Предусмотреть дифференциацию в оплате труда по должностям учитель, старший учитель, ведущий учитель» - предложила Оксана Ивановна Склюева, директор МАОУ СОШ № 120 Перми.

Педагоги высказали немало очень конкретных предложений. Например, Ольга Владимировна Андреева, учитель, МАОУ СамЛИТ из.Самары написала: «Предлагаю прописать участие в ОГЭ и ЕГЭ в трудовых функциях учителя и молодых специалистов, а старших и ведущих привлекать только к проверкам работ!»

Среди предложений есть и те, которые касаются педагогов дошкольного, дополнительного образования, высказаны призывы не реализовывать идею введения национальной системы учительского роста вовсе.

Обсуждение продлится до 20 сентября. Еще есть время ознакомиться с документами и оставить свои замечания и предложения.

Источник: https://pedsovet.org/beta/article/menee-001-pedagogov-poucastvovali-v-obsuzdenii-profstandarta-pedagoga-i-nsur