/Анонс событий/

В Новороссийске ожидается отключение света...

Информация в редакцию поступила по аварийным отключениям для выполнения работ 18 сентября 2017 г.

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Отключаемая электроустановка

Население (тыс. жителей)

Социально-значимые объекты

Дата/Время отключения

Адреса абонентов

1

ТП- 232

РУ-0,4 кВ

Т-1, т-2

Техническое обслуживание

0

Котельная,

Муз училище

18.09.2017 08-00 12-00

Анапское шоссе, Тобольского, Промышленная

2

ТП-357

РУ – 0,4 кВ

Тр-р

Тех обслуживание

0

0

18.09.2017

13-00 17-00

Цемдолина,( ул Ленина, Промышленная)

3

ТП-83, ТП-125, ТП-169, ТП-240, ТП-452, РП-15, РП-20

РУ -0,4 кВ (кратковременное отключение)

Подключение остановочных комплексов

 

 

18.09.2017

08-00 17-00

Козлова, Анапское шоссе, Индустриальная, Ленина, Леженина, Свердлова, Корницкого, Исаева, Л. Шмидта, Южная, пр. Дзержинского, Видова, Сипягина, Энгельса

 

 

 

 

 

 

  
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Категория: Новости / Анонс событий

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