В Новороссийске ожидается отключение света...
Информация в редакцию поступила по аварийным отключениям для выполнения работ 18 сентября 2017 г.
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№
|
Отключаемая электроустановка
|
Население (тыс. жителей)
|
Социально-значимые объекты
|
Дата/Время отключения
|
Адреса абонентов
|
1
|
ТП- 232
РУ-0,4 кВ
Т-1, т-2
Техническое обслуживание
|
0
|
Котельная,
Муз училище
|
18.09.2017 08-00 12-00
|
Анапское шоссе, Тобольского, Промышленная
|
2
|
ТП-357
РУ – 0,4 кВ
Тр-р
Тех обслуживание
|
0
|
0
|
18.09.2017
13-00 17-00
|
Цемдолина,( ул Ленина, Промышленная)
|
3
|
ТП-83, ТП-125, ТП-169, ТП-240, ТП-452, РП-15, РП-20
РУ -0,4 кВ (кратковременное отключение)
Подключение остановочных комплексов
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18.09.2017
08-00 17-00
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Козлова, Анапское шоссе, Индустриальная, Ленина, Леженина, Свердлова, Корницкого, Исаева, Л. Шмидта, Южная, пр. Дзержинского, Видова, Сипягина, Энгельса
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Категория: Новости / Анонс событий