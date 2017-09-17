Кубок Кремля по бильярду пройдет в «Олимпийском» с 18 по 23 сентября

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XII Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля» пройдет с 18 по 23 сентября в спорткомплексе «Олимпийский». В открытых соревнованиях может принять участие каждый, независимо от спортивных достижений.

Среди именитых участников — семикратная чемпионка мира Диана Миронова, четырехкратная чемпионка мира Ольга Милованова, двукратный чемпион мира Никита Ливада, чемпионы мира Сергей Тузов, Сергей Крыжановский, Дастан Лепшаков, Алибек Омаров, Леонид Швыряев, а также спортсмены из Европы и США.

Впервые бильярдный Кубок Кремля прошел в 2005 году. С тех пор турнир зарекомендовал себя как одно из престижных соревнований по этому виду спорта не только в России, но и в Европе. В нем участвуют сильнейшие бильярдисты современности — чемпионы России, Европы и мира.

Соревнования имеют статус финала Кубка мира по пирамиде и с 2016 года входят в календарь Международной ассоциации пула. А начиная с 2017 года они являются рейтинговыми для попадания на престижный международный турнир «Кубок Москони».

В прошлом году в Кубке Кремля приняли участие 445 спортсменов из 30 стран мира. Победителями тогда стали Диана Миронова (Россия) в свободной пирамиде, Дмитрий Белозеров (Украина) в комбинированной пирамиде и Алекс Казакис (Греция) в пуле-10.

Источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы