В Московском дворце молодежи состоится премьера мюзикла «Привидение»

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Премьера мюзикла «Приведение», основанного на одноименном фильме с Патриком Суэйзи и Деми Мур, состоится 7 октября в Московском дворце молодежи (МДМ). Гостей ждут яркие спецэффекты, хиты Дейва Стюарта и Глена Балларда. Прозвучит и композиция Unchained Melody — ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса как песню с наибольшим числом кавер-версий.

В центре сюжета — Сэм и Молли, молодая пара, которая только что переехала в новую квартиру. Впереди их ждала счастливая семейная жизнь и приятные хлопоты. Но все изменилось в один миг: на влюбленных напал грабитель и убил Сэма. Его душа застряла между миром живых и мертвых. Он узнал, что и ограбление, и убийство подстроены, и теперь Молли угрожает опасность. Сэм понял, что нужно спасти ее и восстановить справедливость. В этом ему помогла медиум Ода Мэй Браун, которую в фильме сыграла Вупи Голдберг. Картину сняли в 1990 году.

Роль Сэма исполнит Павел Левкин, известный по ролям в спектаклях Московского художественного театра имени А.П. Чехова, а Молли — Галина Безрук (финалистка конкурса «Новая волна — 2016»). Роль Карла, главного злодея, досталась Станиславу Беляеву («Экипаж», «Бесы», «Людмила Гурченко»). В труппу также вошли Александр Казьмин, Юлия Ива, Александр Суханов, Дмитрий Янковский и другие.

«После “Призрака оперы” и “Бала вампиров” мюзикл “Привидение” станет уже третьей подряд “мистической” постановкой в театре МДМ», — отмечает продюсер Дмитрий Богачев.

Мировая премьера мюзикла прошла в 2011 году в Manchester Opera House в Англии. За всю историю проката постановка собрала множество театральных премий, в числе которых престижная награда Laurence Olivier Award.

Источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы ?