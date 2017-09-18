/Анонс событий/

В ночь на 20 сентября обесточат часть Приморского района Новороссийска

По сообщению МБУ «Безопасный город» 19.09.17 с 23:00 до 05:00 20.09.17 обесточат следующие улицы:

Луначарского, Анапское шоссе, Видова, 13-й мкр., с. Цемдолина, 8-я щель, ул. Гайдара, Герцена, Камская, Ленина, пер. Днепровский, ул. Днестровская.

 

Причина: реконструкция ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Южная»1, 2 цепь с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ «ДСК».

Источник: МБУ «Безопасный город»

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной оперного певца Зураба Соткилавы

За нарушение земельного законодательства ООО «Агроинвест» заплатит 450 000 рублей штрафа

В Краснодаре уничтожили партию запрещенного к ввозу сыра

В Майкопе на территории больницы потравили собак и кошек

«Ростелеком» создает систему обеспечения безопасности на дорогах в Астраханской области

Хостел Новороссийск