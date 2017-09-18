В ночь на 20 сентября обесточат часть Приморского района Новороссийска

/Анонс событий/

По сообщению МБУ «Безопасный город» 19.09.17 с 23:00 до 05:00 20.09.17 обесточат следующие улицы:

Луначарского, Анапское шоссе, Видова, 13-й мкр., с. Цемдолина, 8-я щель, ул. Гайдара, Герцена, Камская, Ленина, пер. Днепровский, ул. Днестровская.

Причина: реконструкция ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Южная»1, 2 цепь с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ «ДСК».

Источник: МБУ «Безопасный город»