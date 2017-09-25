Арт-галерея «Prima-Юг» приглашает на выставку молодого талантливого художника Инги Завадской «Вино из одуванчиков»

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Инга работает в технике акварельной живописи. Окончила Новороссийскую художественную школу, живет и работает в Москве.

Работы Инги смело можно назвать дневником путешествия в красках. Это арт-проект с единым сюжетом и узнаваемым авторским стилем. Инга человек позитивный, и щедро делится со зрителем эмоциями и своими впечатлениями от летнего путешествия через картины, напоминающие светлый радостный мир детства и романтику юности.

Прогуляйтесь вместе с художником по любимым туристами улочкам Вероны и Венеции, откройте для себя Новороссийск, который Инга увидела с неожиданного ракурса.

Загадочная и непостижимая техника акварели делает работы мягкими, воздушными. Мастер виртуозно подчиняет себе водную стихию цвета. Однако, за обманчивой легкостью акварели тщательное и кропотливое изучение секретов капризной водной стихии, которая всегда является преградой для достижения поставленной художником цели.

Как и произведение Рэя Бредбери «Вино из одуванчиков», выставка очень атмосферная, будоражит воспоминания. В ней капелька лета, капелька жизни, капелька уходящего летнего тепла…

Выставка откроется 6 октября в 17:00 по адресу: ул.Революции 1905 года, д.3, арт-галерея «Прима-Юг».