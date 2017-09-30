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На Кипарисовом озере вблизи Сукко пройдут чемпионат и первенство края по триатлону

Окрестности посёлка Сукко (Краснодасркий край) примут сразу два турнира по триатлону – чемпионат и первенство Краснодарского края.

Участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов в возрасте от 11 лет и старше. Участники будут состязаться в дисциплине «триатлон-эстафета» (команды по три человека). Задача триатлетов – как можно быстрее преодолеть различные дистанции бегом, вплавь и на велосипеде.

Старт турнирам будет дан 1 октября в восемь часов утра.

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Категория: Новости / Анонс событий

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