В Новороссийске 8 октября состоится общеепархиальный крестный ход

/Анонс событий/

8 октября 2017 года, в день памяти Преподобного Сергия Радонежского, в Свято-Успенском кафедральном соборе (г. Новороссийск, ул. Видова, 26), епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност, совершит Божественную литургию. Начало Богослужения в 8 часов 45 минут.

По окончании Богослужения состоится IV общеепархиальныйкрестный ход.

Крестный ход пройдет от Свято-Успенского собора до строящегося Никольского морского кафедрального собора на Малой земле. (Протяженность маршрута порядка 10 км)

Главной святыней крестного хода станет икона Преподобного Сергия Радонежского, с частицей его святых мощей. Икону доставят в Свято-Успенский собор накануне из храма Преподобного в селе Дивноморское.