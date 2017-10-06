Внимание, водители!

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Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску информирует...

о том, что 8 октября 2017 года в Новороссийске с 08.00 до 15.00 будут перекрыты следующие улицы: Улица Гладкова от улицы Видова до улицы 9 Января Улица 9 Января от улицы Гладкова до улицы Свободы Улица Свободы от улицы Горького до улицы Мира Улица Мира от улицы Свободы до улицы Новороссийской республики Улица Набережная адмирала Серебрякова от улицы Исаева до улицы Суворовской Улица Суворовская от улицы Снайпера Рубахо до улицы Куникова Улица Куникова от улицы Суворовской до проспекта Ленина Проспект Ленина по нечетной стороне от улицы Куникова до улицы Пионерской.

Рекомендуем Вам заблаговременно скорректировать маршрут и выбрать альтернативные пути для движения.