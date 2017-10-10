15 октября определится сильнейшая команда России

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С 13 по 15 октября Сочи станет центром притяжения внимания всего парусного сообщества России. Именно здесь при поддержке генерального партнера Национальной парусной Лиги 2017 – Объединенной судостроительной корпорации - пройдет Гранд-финал Высшего дивизиона лиги. Мероприятие состоится на площадке Sochi Grand Marina by Burevestnik group.

14 октября, в рамках гостевой гонки Гранд-финала, вместе с сильнейшими яхтсменами страны на борту будут находиться волонтеры и гости Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который откроется в олимпийской столице 15 октября.

Сочи – место старта сезона проекта и традиционное место его завершения. 24 сильнейших экипажа страны вступят в последнюю, решающую схватку, чтобы определить обладателя переходящего Кубка проекта.

Сезон 2017 – самый продолжительный и насыщенный за всю историю проекта. Во-первых, он состоял из двух дивизионов, а количество этапов возросло до восьми! Каждый месяц сильнейшие яхтсмены страны приезжали в новый город России и, в течение трех дней, соревновались за победу в этапе. Хочется отметить, что ни разу за все проведенные этапы призеры полностью не повторились. Это в очередной раз говорит о высоком уровне профессионализма участников проекта.

В этом сезоне этапы проекта уже прошли в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Впереди финальная битва сильнейших яхтсменов России.

Турнирная таблица перед заключительным этапом сезона представляет наибольший интерес. Лидируют в рейтинге представители Екатеринбурга «Повелитель паруса Азия» Сергея Мусихина, вторым идет экипаж Тверской области Конаково Ривер Клаб, третье место занимают также представители Свердловской области – «Повелитель паруса Европа».

Участники проекта соревнуются не только за звание лучшей команды сезона и за переходящий Кубок Лиги – победитель будет защищать нашу страну в финале европейской Лиги чемпионов в 2018 году. Хочется отметить, что в сентябре этого года в Порто-Черво прошло вышеуказанное соревнование. Россию представляли 3 экипажа. Команда Владимира Липавского «7 футов – OstLegal Sailing» в упорной борьбе подтвердила свой высочайший уровень и стала серебряным призером регаты!

Особенностью гонок Национальной парусной Лиги является их зрелищность. Дистанция гонок расположена близко к берегу – зрители могут наблюдать все перипетии борьбы невооруженным глазом. Профессиональный комментатор расскажет о правилах парусных гонок, командах, интересных моментах, чтобы каждый зритель понимал, что происходит на воде.

Организаторы, традиционно, подготовили насыщенную береговую программу. В субботу, 14 октября, будет работать детская площадка, а в 13:00 планируется запуск шаров в честь 10-летия Объединенной судостроительной корпорации и 350-летия российского государственного судостроения.

Торжественная церемония награждения победителей Гранд-финала и всего сезона Национальной парусной Лиги 2017 состоится в воскресенье 15 октября в 17:00 на площади Южного мода