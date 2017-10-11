В Краснодаре стартуют соревнования по пожарно-прикладному спорту

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С 12 по 13 октября 2017г. в г.Краснодаре пройдет лично-командный Чемпионат Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по пожарно-спасательному спорту.

В соревнованиях примут участие сборные команды юношей и девушек, а также команды взрослых спортсменов городов и районов Краснодарского края.

В этом году пожарно-прикладному спорту России исполняется 80 лет. Профессия пожарного – одна из самых сложных и экстремальных. И требует особой подготовки. Пожарно-прикладной спорт помогает огнеборцам приобрести и поддерживать специальные навыки, необходимые в тушении пожаров.

12 октября в 9.00ч. на стадионе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (г.Краснодар, ул. Калинина, 13/38) состоится торжественное открытие соревнований. Команды юных спортсменов будут состязаться в 3 видах упражнений: «Полоса препятствий», «Штурмовая лестница», «Пожарная эстафета».

13 октября на стадионе Главного управления в 9.00ч. соревнования продолжатся с командами взрослых спортсменов. Они преодолеют «Полосу препятствий», «Штурмовую лестницу», «Пожарную эстафету» и «Боевое развертывание».