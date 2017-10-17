В городе-герое Новороссийске пройдёт Межрегиональная конференция руководителей поисковых организаций

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В городе-герое Новороссийске 20 - 22 октября 2017 года состоится

V Межрегиональная конференция «Поисковая работа как важный элемент системы героико-патриотического воспитания подрастающего поколения», посвящённая 75-летию героической обороны Кавказа.

На Конференцию прибудут руководители и активисты поисковых объединений Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской областей, Адыгеи, Калмыкии, города-героя Севастополь, представители органов власти, ДОСААФ России, ветеранских организаций.

Масштабное методическое мероприятие организовано Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» совместно Ассоциацией поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

В ходе круглых столов и дискуссий руководители общественных организаций обсудят актуальные вопросы и выработают предложения по повышению эффективности поисковой работы, развития школьных поисковых отрядов, познакомятся с федеральными и региональными проектами «Поискового движения России».

В основной день Конференции - 21 октября - пройдет экскурсия по городу-герою Новороссийску, возложение цветов к Вечному огню на площади Героев и пленарное заседание.

Источник: "Поисковое движение России"