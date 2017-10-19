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21 октября в Новороссийске пройдёт экологический субботник

Мероприятие состоится в рамках  партийного проекта единороссов «Экология России» и приурочено к Году экологии в России.

В нём примут участие все внутригородские районы и сельские округа. Начало субботника в 9-00 часов.

Жителей Центрального района ждут в скверах на улице Новороссийской республики и улицы Победы; Южного района – у Южных озёр на улице Героев десантников; Восточного района – на улице Васенко (водоносная балка) и в районе русла ручья по ул. Брянской; Приморского района – в Цемесской роще (район домов №37-39 по улице Анапское шоссе).

Жителей Новороссийского района приглашают принять участие в субботнике по следующим адресам:

в Абрау-Дюрсо - прибрежная зона озера Абрау (поворот на Лиманчик);

в Верхнебаканском – улица Титан (лесополоса);

в Гайдуке – улица Заводская (зелёная зона);

в Глебовском – район пляжа с. Южная Озерейка;

в Мысхако – улица Заречная (прибрежная полоса);

в Натухаевской – придорожная зелёная полоса трассы «Натухаевская-Гостагаевская»;

в Раевской – улица Суворова (русло реки Цевкай).

Приглашаем руководителей предприятий и организаций, управляющие компании и жителей города присоединиться к наведению санитарного порядка и благоустройству территорий.

   

Источник: Отдел экологической безопасности

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Категория: Новости / Анонс событий

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