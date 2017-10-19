21 октября в Новороссийске пройдёт экологический субботник
Мероприятие состоится в рамках партийного проекта единороссов «Экология России» и приурочено к Году экологии в России.
В нём примут участие все внутригородские районы и сельские округа. Начало субботника в 9-00 часов.
Жителей Центрального района ждут в скверах на улице Новороссийской республики и улицы Победы; Южного района – у Южных озёр на улице Героев десантников; Восточного района – на улице Васенко (водоносная балка) и в районе русла ручья по ул. Брянской; Приморского района – в Цемесской роще (район домов №37-39 по улице Анапское шоссе).
Жителей Новороссийского района приглашают принять участие в субботнике по следующим адресам:
в Абрау-Дюрсо - прибрежная зона озера Абрау (поворот на Лиманчик);
в Верхнебаканском – улица Титан (лесополоса);
в Гайдуке – улица Заводская (зелёная зона);
в Глебовском – район пляжа с. Южная Озерейка;
в Мысхако – улица Заречная (прибрежная полоса);
в Натухаевской – придорожная зелёная полоса трассы «Натухаевская-Гостагаевская»;
в Раевской – улица Суворова (русло реки Цевкай).
Приглашаем руководителей предприятий и организаций, управляющие компании и жителей города присоединиться к наведению санитарного порядка и благоустройству территорий.
Источник: Отдел экологической безопасности
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