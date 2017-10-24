На Кубани стартует молодежная акция «Автопоезд «За народное единство!»

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В рамках акции Автопоезд состоятся пять зональных этапов. Завтра первой точкой станет Ленинградский район. Затем, 27 октября мероприятия проекта пройдут в Крымском районе, 29 октября – в Тихорецком районе, 31 октября Автопоезд прибудет в Апшеронский район. Завершится проект 2 ноября в Кавказском районе.

Как рассказали в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, в этих пяти районах края встретятся молодежные делегации муниципальных образований Кубани, чтобы вместе отпраздновать День народного единства, а также вспомнить исторические ценности и традиции своей страны.

В программе праздников — сдача норм ГТО, Зарядка с чемпионом, выставки достижений муниципалитетов, круглые столы, работа интерактивных площадок, конкурсно-развлекательная программа «Это моя Россия». Всем участникам и гостям будут раздавать ленты–триколоры и буклеты с историей праздника.

Каждая остановка «Автопоезда «За народное единство!» будет завершаться концертной программой и награждением победителей краевых молодежных конкурсов.

Ожидается, что всего в мероприятиях проекта примут участие пять тысяч молодых кубанцев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края