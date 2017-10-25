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В последний путь...

Новороссийск 26 октября прощается с почетным гражданином города-героя Гергием Ильичом Канакиди.

В 11 часов начнется отпевание во дворе дома 27 по улице Сулеймана Стальского. В 12 часов пройдет траурный митинг. В 13 часов начнет движение траурная процессия по улицам Сулеймана Стальского-Прохорова-Цедрика-Энгельса-Новороссийской республики-Анапскому шоссе-Ленина. Похоронят Георгия Ильича на Борисовском кладбище.

В 15 часов семья приглашает всех на поминальный обед в ресторан "Ментона".

Напомним, что Г.И.Канакиди умер 19 октября, находясь на лечении в Греции.

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Категория: Новости / Анонс событий

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