В порту «Имеретинский» стартует зимняя серия регат Sochi Winter Cup 2017/18

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Курорт «Имеретинский», входящий в одну из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о старте зимней серии регат Sochi Winter Cup сезона 2017/18. Первый этап гонки состоится в порту «Имеретинский» 4 ноября 2017 года, в ней примут участие 10 яхт класса GP 26.

Ежегодная зимняя серия регат Sochi Winter Cup стартует в порту «Имеретинский» 4 ноября 2017 года. В первом этапе гонок примут участие экипажи 10 парусных яхт GP 26. В рамках соревнований состоится традиционная регата журналистов сочинских и региональных СМИ.

Зимняя серия регат в порту «Имеретинский», которая состоит из шести этапов, продлится до апреля 2018 года. Лучший экипаж по результатам пяти первых этапов серии в конце соревновательного сезона получит главную награду – переходящий кубок Sochi Winter Cup.

В регатах зимней серии гонок Sochi Winter Cup может принять участие любой желающий, вне зависимости от опыта и уровня подготовки: для управления яхтой и обучения новичков азам парусного спорта компания-организатор PROyachting предоставляет опытных шкиперов, среди которых - мастера спорта, чемпионы мира и Европы, участники международных регат. Присоединиться к соревнованиям можно в любой момент – гонки будут проводиться в порту «Имеретинский» каждое воскресенье с ноября 2017 года по апрель 2018 года.

О курортном районе «Имеретинский»

«Имеретинский» (http://imeretinka.ru) - первый в России всесезонный курорт для отдыха и проживания. Построен структурами одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент». Инвестиции в проект составили более 24 млрд рублей. Расположен в Имеретинской долине, в экологически чистом месте, в 10 минутах езды от Международного аэропорта Сочи. Территория курорта «Имеретинский» составляет 153 га. Номерной фонд – 196 номеров и 2700 апартаментов. Во время Олимпиады в Сочи часть района использовалась в качестве основной Олимпийской деревни. За соответствие самым высоким требованиям в области экологичности и энергоэффективности район был признан победителем международного конкурса Green Awards. В 2016 году район стал победителем ежегодной национальной премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Региональный объект №1», международного конкурса FIABCI-Россия в номинациях «Лучший проект рекреационного сектора» и «Лучший проект жилой недвижимости».