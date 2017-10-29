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Новороссийск приглашает всех на Первый фестиваль черноморской рыбы «ХАМСА»

Он пройдёт 4 и 5 ноября 2017 года с 9-00 до 20-00 часов на площади перед Морским вокзалом, а в случае ветреной погоды в парке имени Ленина.

Организаторами фестиваля выступают администрация города Новороссийска и Ассоциация рыболовецких компаний Черноморского побережья.  

В дни фестиваля можно будет посетить: рыбацкую деревню, ресторанный дворик, банный комплекс, детские, спортивные и творческие площадки. Сделать фотографию на память в специальной фотозоне. В инстаграмм пройдёт конкурс снимков (хэштэг #ХАМСАФЕСТ). А победителей ждут призы!

Лучшие повара  дадут мастер-классы  по приготовлению ШКАРЫ – традиционного блюда рыбаков из хамсы, а также научат гостей фестиваля солить хамсу по-новороссийски. В этом вопросе не обойдётся без сюрприза!

Два дня творческие коллективы города и края будут дарить горожанам и гостям города хорошее настроение.

- Приглашаю всех на наш фестиваль черноморской «ХАМСЫ», который, надеюсь, станет новой доброй традицией Новороссийска, привлечёт гурманов со всей страны в наш город и послужит развитию событийного туризма, - призвал И. Дяченко.

 

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / Анонс событий

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