Новороссийск приглашает всех на Первый фестиваль черноморской рыбы «ХАМСА»
Он пройдёт 4 и 5 ноября 2017 года с 9-00 до 20-00 часов на площади перед Морским вокзалом, а в случае ветреной погоды в парке имени Ленина.
Организаторами фестиваля выступают администрация города Новороссийска и Ассоциация рыболовецких компаний Черноморского побережья.
В дни фестиваля можно будет посетить: рыбацкую деревню, ресторанный дворик, банный комплекс, детские, спортивные и творческие площадки. Сделать фотографию на память в специальной фотозоне. В инстаграмм пройдёт конкурс снимков (хэштэг #ХАМСАФЕСТ). А победителей ждут призы!
Лучшие повара дадут мастер-классы по приготовлению ШКАРЫ – традиционного блюда рыбаков из хамсы, а также научат гостей фестиваля солить хамсу по-новороссийски. В этом вопросе не обойдётся без сюрприза!
Два дня творческие коллективы города и края будут дарить горожанам и гостям города хорошее настроение.
- Приглашаю всех на наш фестиваль черноморской «ХАМСЫ», который, надеюсь, станет новой доброй традицией Новороссийска, привлечёт гурманов со всей страны в наш город и послужит развитию событийного туризма, - призвал И. Дяченко.
Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск
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