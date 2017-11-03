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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Славянске-на-Кубани

В среду, 8 ноября 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в городе Славянске-на-Кубани по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Славянского межрайонного следственного отдела (г.Славянск-на-Кубани, ул.Полковая, 232).

Записаться на прием можно непосредственно в Славянском межрайонном следственном отделе или по телефону: 8 (861-46) 4-13-26.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Анонс событий

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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Славянске-на-Кубани