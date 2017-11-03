/Анонс событий/

УВД Новороссийска обращается...

С 03 по 09 ноября 2017 года на территории города Новороссийска проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным  наименованием «БОМЖ».

Особое внимание правоохранители уделят проверке лесных массивов, дачных и садоводческих обществ, нежилых и заброшенных помещений, жилого сектора, подвалов, чердаков, с целью выявления лиц без определенного места жительства.

Уважаемые жители,  если Вы располагаете информацией о местах концентрации подобных лиц, просим обратиться в дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску по телефону «02» (с мобильного 102).

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Просмотров: 66 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

На рынке в Темрюке изъято 127 кг свежей рыбы без документо

В Геленджике стартовала парусная регата

Бизнес и таможня – на одной волне

Глава Новороссийска Игорь Дяченко написал «Большой этнографический диктант»

В Новороссийске запустят одно из самых крупных производств кожаной обуви в стране