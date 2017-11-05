Страницы истории...

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Несмотря, на кощунственные попытки осквернить образ Государя Николая II и его семьи, российский народ всегда чтил, чтит и бережно хранит не только память, но и свидетельства о жизни святой семьи Императора.

С 8 по 21 ноября 2017 года в Музее Русского Искусства будет проходить выставка «Семья Императора".

Приглашаем воздать должное семье Царя-мученика посещением выставки.

Из архива собирателя императорских реликвий Александра Ренжина.

Семья Императора. Какими они были, как жили, о чем мечтали, какую роль сыграли в истории России?

Выставка поможет больше узнать о Семье последнего Российского Императора, увидеть в царственных особах просто людей и вновь попытаться найти ответ на вопрос «почему»?

На выставке представлены фотопортреты из архива собирателя императорских реликвий, художника – реставратора Александра Ренжина.

Более четверти века он посвятил собиранию исторических материалов и подлинных предметов, связанных с семьёй Государя Императора Николая II.

Со времени изобретения фотографии, в середине ХIХ века, Российский Императорский Дом был особым направлением в творчестве сотен профессиональных и любительских фотографов.

Идея сохранить для потомков образы современников вдохновляла лучших русских и европейских фотохудожников.

На выставке представлены уникальные фотографии, выполненные придворными фотографами Л. Левицким, К. Буллой, К. Ганом, среди них есть уникальные снимки, представленные широкому зрителю впервые.

Из наиболее интересных фотографий изготовлены отпечатки-увеличения. В них открываются мельчайшие художественные детали и подробности изображения, невидимые зрителю на обычных фотографиях.

В экспозиции демонстрируются иконы, пасхальные подарки, императорское стекло и фарфор, другие подлинные исторические предметы и реликвии, связанные с Императорской Семьёй из частной коллекции Александра Ренжина.

Контактный тел.89166176183, 89255176917

Вход на церемонию открытия по пригласительным.

Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника с 8 по 21 ноября 2017 г. с 11-00 до 18-00.

Адрес: Москва, Токмаков пер., 21, главный дом усадьбы, 3 этаж.

ВМЕСТЕ МЫ-СИЛА! СПАСЕМ СЕМЬЮ-СПАСЕМ РОССИЮ!

Источник: Пресс-служба Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС)