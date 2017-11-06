В Анапе и Новороссийске пройдут концерты кельтской музыки с участием органа

/Анонс событий/

10, 11 и 12 ноября 2017 года по Краснодарскому краю пройдут увлекательные концерты ансамбля «Кантикум», очаровавшего слушателей в России и за ее пределами звучанием органа, лютни, вокала и кельтской арфы. Мелодии, погружающие в атмосферу волшебного средневековья, замков и городов, которая рассказывает о любимых сагах, рыцарях и драконах, поистине завораживают и впечатляют. Особенно концерт запомнится почитателям популярных бестселлеров об игре престолов и музыки рыцарских замков.

В концерте примут участие Анна Ветлугина (орган), Дмитрий Максименко (баритон, перкуссия), Мария Маргарита Васильева (меццо-сопрано), Петр Лелюк (лютня, тенор), Софья Москалева (кельтская арфа).

Событие проходит в рамках Международного фестиваля «Органные сезоны», который в Краснодарском крае реализует творческие программы с 2016 года и пользуется вниманием ценителей настоящей классической музыки в исполнении органа.

10 ноября концерт пройдет в храме Святой Ядвиги станицы Анапской, 11 ноября в Городском театре Анапы, а 12 ноября в Гортеатре Новороссийска.

В программе цикла ноябрьских концертов прозвучат произведения Генриха VIII Тюдора, Альфонсо Х Кастильского, Хильдегарда Бингенская, Гийома де Машо, Вальтера фон Фогельвейде, старинные ирландские и шотландские мелодии.

Отметим, что фестиваль организует выступления мировых звезд органной музыки. Специально для концертов на Кубань транспортируется орган фирмы Viscount, аналогов которому в регионе нет. А средства, собранные при проведении мероприятий фестиваля, направляются на их организацию и благотворительность.

Адрес проведения концерта: Анапа, Городской театр, ул. Крымская, д. 119

Адрес проведения концерта: Новороссийск, Городской театр, ул. Советов, д. 53

