«Подарить ребенку праздник!» может каждый новороссиец

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Ежегодно в преддверии Новогодних и Рождественских праздников в городе Новороссийске стартует Городская благотворительная акция «Подари ребенку праздник!». В этом году акция пройдет с 15 по 27 декабря.

Инициаторами акции являются социальные службы: управление по делам несовершеннолетних, отдел по делам молодежи, управление по вопросам семьи и детства, управление образования, управление социальной защиты населения.

Как и в прошлые годы, цель акции останется прежней – дать возможность каждому жителю нашего города исполнить маленькую детскую мечту.

В 2016 году 1255 юных жителей города получили новогодние подарки. Из числа подарков были: велосипеды, скейты, мягкие игрушки, куклы, музыкальные плееры, электроуправляемые машинки, конструкторы и мн.др.

Категория детей, принимающих подарки: дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации, дети из замещающих семей, дети группы риска.

Педагоги образовательных учреждений вместе с детьми изготовят новогодние елочные украшения из бумаги. Эти украшения в виде новогодних открыток. С одной стороны — открытка, с другой — новогоднее пожелание ребенка к Деду Морозу.

Все открытки, сделанные детьми, с 15 декабря будут вывешены на елках в 8 крупных торговых центрах: в магазине «Малыш», в гипермаркетах «Лента», в магазине «Бегемот», в гипермаркетах «Магнит», в магазине «Катюша», в магазине «Детский мир».

Рядом с каждой наряженной открытками елкой будут стоять волонтеры, которых можно узнать по фирменным футболкам.

Волонтеры – студенты 5 средних учебных заведений города: социально-экономический колледж, колледж радиоэлектроники, социально-педагогический колледж, медицинский колледж, профессиональный колледж.

Социальные службы вместе с Дедом Морозом и сказочными персонажами до 31 декабря вручать новогодние подарки детям.

Для каждого ребенка очень важно, чтобы его новогоднее пожелание исполнилось. Мы надеемся, что новороссийцы смогут откликнуться и примут активное участие в благотворительной акции «Подари ребенку праздник!».

Источник: Пресс-служба адмнистрации МО Новороссийск