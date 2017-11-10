Главный трофей Чемпионата мира по футболу прибудет в Краснодарский край

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Подробности пребывания Кубка в регионе обсудили сегодня на совещании под председательством вице-губернатора Николая Долуды.

Участие в обсуждении приняли министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова, представители администрации края, правоохранительных структур региона.

Тур Кубка на территории России проходит в два этапа. В рамках первого – с сентября по декабрь – трофей посетит 15 городов России, в том числе, Краснодар и Сочи. С января по май Кубок побывает в более чем 50 странах мира. В рамках второго этапа – в мае 2018 года Кубок побывает еще в девяти городах России. За 123 дня он преодолеет 26 000 километров и посетит 24 российских города от Калининграда до Владивостока.

Увидеть оригинальный, единственный в своем роде трофей – уникальная возможность, предоставляемая всем желающим во время тура.

– Это, действительно, оригинал Кубка мира. Нам очень повезло, что мы станем свидетелями столь важного события. Каждый желающий из Краснодара, Краснодарского края сможет прийти, сфотографироваться, посмотреть на трофей чемпионата мира, – отметил Николай Долуда.

Вице-губернатор акцентировал внимание представителей муниципалитетов на том, что возможность увидеть трофей ЧМ по футболу должна быть у всех жителей края, в особенности – у учащихся спортивных школ. Особое внимание Николай Долуда обратил на организацию безопасности Тура Кубка.

В Краснодар Кубок прибудет 14 ноября. Спустя шесть дней – 20 ноября, его перевезут в Сочи, где он будет находиться до 26 ноября.

В Краснодаре в рамках тура награда Чемпионата мира будет выставляться в двух вузах – Кубанском государственном университете и Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, на телекомпании «Кубань-24», а также на стадионе «Кубань».

Впрочем, максимально удобным местом для экспозиции трофея является стадион «Краснодар», где он будет выставляться в специальном шатре на протяжении нескольких дней. 17 ноября увидеть Кубок можно будет на территории стадиона с 10 утра до 8 вечера, на следующий день трофей будет доступен с 10:00 до 15:30. В последний день пребывания награды ЧМ-2018 в Краснодаре – 19 ноября, он будет выставлен с 10:00 до 20:00.

Вход будет осуществляться по бесплатным билетам. Получить билет можно будет в том числе на месте – у стадиона «Краснодар». Фотоаппараты брать с собой не нужно: в шатре будет установлена стационарная фотоаппаратура. Снимки с Кубком будут выдаваться бесплатно по окончанию посещения.

После Краснодара, 20 ноября, Кубок отправится поездом в Сочи. Официальная церемония встречи трофея состоится 21 ноября в «Скай Парке». Также в рамках тура Кубка запланирован социальный визит в спортивную школу Лазаревского района 23 ноября, на стадион «Фишт» – 22 ноября и медиа визиты 22 и 23 ноября.

Публичное экспонирование для горожан и гостей города пройдет на площади флага перед администрацией города Сочи (25-26 ноября) и возле универсама Перекресток (24 ноября).

Напомним, главный трофей Чемпионата мира по футболу сделан из чистого золота, весит более 6 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края