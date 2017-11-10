На юбилейной выставке ПРОДЭКСПО-2018 ожидается аншлаг участников и гостей

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Юбилейная 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» пройдет в московском «Экспоцентре» с 5 по 9 февраля 2018 года.

Как сообщили нам в Дирекции продовольственных выставок АО «ЭКСПОЦЕНТР», предварительные заявки на участие в «Продэкспо» позволяют предположить, что по ряду направлений (молочная и мясная продукция, бакалея, консервы, «кондитерка», алкоголь) в 2018 году ожидается заметный количественный и качественный рост экспозиций. Напомним, что крупнейший в России и Восточной Европе продовольственный форум принял в 2017 году более 2000 тысяч компаний из 58 стран на площади 100000 кв. м. Не менее внушительная цифра иллюстрирует интерес со стороны посетителей – их на последней выставке было зарегистрировано более 61 000. Выставка «Продэкспо-2018», организуемая «Экспоцентром», проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Международная выставка «Продэкспо», как важнейший для продовольственного рынка проект, получила наивысшее признание выставочного сообщества: она отмечена Знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Доказательством эффективности «Продэкспо» для развития бизнеса является стабильно растущий интерес экспонентов и посетителей. За годы проведения масштабного продовольственного форума число участников выставки увеличилось более чем в 5 раз, а площадь – в 6 раз.

Значение выставки в наши дни трудно переоценить. Выставка «Продэкспо» является ровесником и настоящим зеркалом продовольственного рынка современной России, играя важную роль в процессе формирования и развития важнейшего сектора отечественной экономики.

История «Продэкспо» - это многолетний путь развития масштабного форума, ставшего авторитетной выставочной и дискуссионной площадкой для крупнейших производителей со всего мира, ведущих представителей экспертного сообщества и отраслевых специалистов. Разнообразная и насыщенная программа деловых мероприятий, проходящих в рамках «Продэкспо», определяет главные ориентиры развития продовольственного рынка. Такие встречи и дискуссии приобрели особую весомость в последние годы, когда череда политических ограничений вывело производство продуктов питания на ключевые позиции в экономике, решая приоритетные государственные вопросы.

Выставка «Продэкспо-2018» продемонстрирует широкий ассортимент пищевой продукции со всего мира. Для удобства экспонентов и посетителей-специалистов экспоненты будут представлены в 28 тематических салонах, каждый из которых представляет отдельную отрасль пищевой промышленности.

С каждым годом расширяется география российских региональных коллективных экспозиций, которые демонстрируют практические методы импортозамещения. Организаторами коллективных экспозиций выступают торгово-промышленные палаты регионов, центры поддержки предпринимательства, администрации областей, агентства поддержки малого и среднего бизнеса, венчурные фонды. Посетители смогут оценить широкий ассортимент уникальных для каждого региона России продуктов питания и напитков.

Иностранная часть экспозиция выставки, несмотря на неоднозначность экономической и политической ситуации, сохраняет свою представительность, на «Продэкспо-2018» около тридцати стран дальнего зарубежья примут участие в выставке в формате национальных стендов.

Деловая программа будет особенно насыщенной и многоплановой, ведь семинары, круглые столы, конференции, форумы, конгрессы в рамках «Продэкспо» давно стали для специалистов отрасли главным событием года. В мероприятиях примут участие представители ключевых игроков продовольственного рынка, первые лица предприятий, представители розничных сетей и федеральных органов власти. За четверть века успех в конкурсах лучших товаров на «Продэкспо» стал самой весомой гарантией для производителей и потребителей, общепризнанным знаком качества и высокого доверия.

Дирекция выставки продолжает формирование экспозиции, и рекомендует компаниям заранее подготовиться к участию в главном продовольственном форуме страны.