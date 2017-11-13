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В Главном управлении пройдут общественные слушания

14 ноября в 10:00 часов в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю состоятся общественные слушания результатов правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2017 года.

Участие в слушаниях примут представители аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, органов исполнительной власти Краснодарского края, администраций внутригородских округов, общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообществ края.

Главная цель проводимых слушаний - информирование общественности и предпринимательского сообщества Кубани о результатах работы, направленной на снижение административных барьеров на пути развития предпринимательской активности.

В ходе обсуждения результатов правоприменительной практики на мероприятии подведут итоги надзорных мероприятий по контролю за соблюдением установленных требований в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Приглашаем вас принять участие в мероприятии и осветить его в СМИ. Ответственная за работу с журналистами Юлия Наумова (8-909-46-83-007).

Источник: Отдел информационного обеспечения деятельности МЧС России

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Категория: Новости / Анонс событий

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