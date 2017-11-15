В России отметят 100-летие российской академической археологии

/Анонс событий/

В 2019 году исполняется 100 лет Российской академии истории материальной культуры (далее – РАИМК), созданной 19 апреля 1919 года для изучения археологии и материальных памятников древности. На базе РАИМК в дальнейшем сформировались Институт истории материальной культуры Российской академии наук и Институт археологии Российской академии наук.

Распоряжение от 11 ноября 2017 года №2513-р. В состав оргкомитета вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации, Государственной Думы, институтов Российской академии наук, музеев и других заинтересованных организаций.

Подписанным распоряжением образован организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия российской академической археологии (далее – оргкомитет) и утверждён его состав. В состав оргкомитета вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации, Государственной Думы, институтов Российской академии наук, музеев и других заинтересованных организаций.

Председатель оргкомитета – председатель Российского исторического общества С.Е.Нарышкин.