/Анонс событий/

Для каждого человека нет никого дороже, лучше и роднее, чем МАМА. Специально ко Дню матери пресс-служба администрации Геленджика проводит фотоконкурс «Мы с тобою так похожи».

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо загрузить в специальный альбом группы «Пресс-служба | Город-курорт Геленджик» в социальной сети «В контакте» фотографию или фотоколлаж, который показывает, насколько вы похожи со своей мамой.

Схожесть может быть отражена в чем угодно, все зависит от креативности автора фото. Под фотографией желательно рассказать о вас и вашей маме.

Итоги конкурса будут подведены в преддверии праздника – 24 ноября! Победитель конкурса получит специальный подарок от главы муниципалитета Виктора Хрестина.

Победителем конкурса станет тот, чья фотография и история наберет больше всего «лайков».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик