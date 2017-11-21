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В Краснодаре пройдут Дни венгерского кино

В день открытия будет показана комедийная мелодрама «Сорванец».

Также зрителей ждут картина «Гармонии Веркмейстера» и премьера мелодрамы «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди, которая вошла в пятерку лучших фильмов Берлинского фестиваля.

Показы завершат исторической драмой «Хануссен».

Кроме того, для гостей подготовлена развлекательная программа ­– выступят аккордеонист Иван Слесарев, лауреат Всероссийских конкурсов Надежда Грекова с арией Сильвы. Как сообщили организаторы, на открытии и закрытии фестиваля фильмы будут демонстрироваться бесплатно.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Анонс событий

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