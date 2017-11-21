Новороссийские сюрпризы

/Анонс событий/

Уже в эту субботу, 25 ноября в 11.00 состоится грандиозное открытие обновленного магазина «Жемчуг», старейшего ювелирного магазина города-героя, с богатой и многолетней историей. Всех кто купит украшение этот день ждет -грандиозный розыгрыш ювелирных изделий. Новый год близко!

Вас рады видеть по адресу: Новороссийск, ул. Советов, 24

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