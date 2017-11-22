24 ноября годовщина со дня рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова

/Анонс событий/

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с обширной коллекцией, посвящённой военачальнику, не проигравшему ни одной битвы. В подборке представлены цифровые копии исследований, научно-популярных изданий, сборников документов и визуальных материалов.

Особого внимания заслуживают книги, автором которых выступил сам генералиссимус. В их числе очень подробная «Биография Александра Васильевича Суворова, им самим писанная в 1786 году», из которой читатель, в частности, узнает историю его рода: «В 1622 году, при жизни Царя Михаила Феодоровича, выехали из Швеции Ноум и Сувар, и по их челобитью приняты в Российское подданство. Имянуемые честные мужи разделились на разные поколения, и по Сувору стали называться Суворовы».

Биографический очерк «Знаменитый полководец, светлейший князь Александр Васильевич Суворов» 1885 года издания рассказывает о юных годах будущего военачальника: «В детстве он был хилым и слабым мальчиком, был худощав и малого роста, почему отец боялся отдавать его в военную службу, а приготовлял к гражданской. Мальчик с особой охотой любил читать книжки, в которых описывались походы и битвы. От чтения подобных книг в нём развилась такая страсть к военной службе, что он только и мечтал о ней». Юный Александр уже в ранние годы обладал твёрдым характером и невероятной волей, и болезненный организм не стал преградой для осуществления мечты: «Чтобы укрепить своё здоровье, молодой Суворов старался приучить себя и к холоду и к зною, бегал без устали по лугам, катался верхом, купался раннею весною и позднею осенью. Наконец отец решил переменить своё намерение и согласился записать сына в полк».

В коллекцию Президентской библиотеки входит и электронная копия издания 1900 года «Александр Васильевич Суворов в своих рукописях», в которой хранится автограф военачальника на итальянском языке. Здесь он сам описывает начало своей карьеры: «…написан в солдаты 22 октября 1742; пожалован в капралы 1747 году апреля 25; в подпрапорщики 1749 г. декабря 22 дня; в сержанты 1751 году июня 8 дня; выпущен в поручики 1754 году апреля 25 дня от роду 24-х лет».

Такое начало карьеры дало ему возможность заслужить непререкаемый авторитет у подчинённых, рассказывается в очерке «Знаменитый полководец, светлейший князь Александр Васильевич Суворов»: «Служа в звании нижних чинов, Суворов жил в казармах, ел солдатскую пищу, сам чистил своё платье и всегда с особой охотой исполнял все солдатские обязанности. Во время солдатской службы здоровье его значительно окрепло, он привык лучше других выносить усталость, непогоду и разные лишения. Кроме того, он сблизился с солдатами, узнал их привычки и нужды, да и солдаты полюбили его. Когда он был уже главнокомандующим, то достаточно было только одного его слова, чтобы воодушевить их; при нём они забывали опасность и усталость, бросались в реку, рвались в огонь и лезли на неприступные крепости».

Интересно взглянуть на Александра Васильевича и глазами его современников. В электронную коллекцию входят несколько книг с воспоминаниями о военачальнике. К примеру, адъютант Суворова Е. Б. Фукс в своих записках «Анекдоты князя Италийского, графа Суворова Рымникского» рассказывает: «Всегда поражало, изумляло меня, как человек, наедине умнейший, учёнейший, лишь только за порог из своего кабинета, показывается шутом, проказником <…>. Он играл с людьми комедию, и на сцене резвился, а зрители рукоплескали. Однажды, вышел из терпения, отважился я спросить его, что всё это значит? „Ничего“, отвечал он: „ это моя манера“».

Личность полководца, отличительные черты его характера и внешности, а также привычки раскрывает издание 1808 года «Дух великаго Суворова, или Анекдоты подлинныя о князе Италийском графе Александре Васильевиче Суворове Рымникском». В него вошла, в том числе, уникальная переписка Суворова: письма Екатерины Великой и Павла I, а также правителей Германии, Пруссии, Польши. В одном из посланий генералиссимус отразил свою точку зрения на то, какими качествами должен обладать истинный военачальник: «…весьма отважен, но без запальчивости; расторопен с рассуждением; подчинённый без унижения, начальник без излишней на себя надежды, победитель без тщеславия, любочестив без надменности, благороден без гордости, во всём гибок без лукавства, твёрд без упорства, скромен без притворства…» В этой же книге представлено собрание документов полководца, в том числе о науке и тактике сражений, навыках стрельбы, правилах ведения боя.

Особого внимания заслуживает отдельный военно-теоретический труд А. В. Суворова «Наука побеждать», который также включён в цифровуюподборку. Издание 1913 года сопровождается собственными рисунками и чертежами военачальника, поясняющими его мысли.

Военной деятельности Александра Васильевича Суворова посвящён большой разделколлекции Президентской библиотеки. В него вошли такие издания, как «Суворов-солдат: 1742–1754 (Итоги архивных данных о его службе нижним чином)» 1900 года издания, трёхтомник «Генералисимус князь Суворов» 1884 года, «А. В. Суворов среди преобразователей екатерининской армии» 1886 года, «Штурм Измаила Суворовым в 1790 году (С портретами, рисунками и планами)» 1890 года, книги«Походы Суворова в Италии и Швейцарии» 1846 года, «Разбор военных действий Суворова в Италии в 1799 году» 1892 года, «Конец Польши и Суворов» 1900 года и многие другие.

Александр Васильевич Суворов скончался в Петербурге 6 (18) мая 1800 года и был похоронен в Александро-Невской лавре. На его надгробии начертаны всего три слова «Здесь лежит Суворов», как и завещал великий полководец и скромный человек.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки