В Краснодарском крае завоют сирены

/Анонс событий/

29 ноября 2017 года с 10:00 до 11:00 администрацией Краснодарского края будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Проверки подлежит сложенная система оповещения в каждом муниципальном образовании края. Проверят сирены, рабочее состояние машин оповещение.

Краевые и местные средства массовой информации будут должны оповестить об учениях.

Не допускайте паники. Предупредите соседей и друзей.

Источник: МКУ Управление ГО и ЧС Новороссийска