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В Краснодарском крае завоют сирены
29 ноября 2017 года с 10:00 до 11:00 администрацией Краснодарского края будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.
Проверки подлежит сложенная система оповещения в каждом муниципальном образовании края. Проверят сирены, рабочее состояние машин оповещение.
Краевые и местные средства массовой информации будут должны оповестить об учениях.
Не допускайте паники. Предупредите соседей и друзей.
Источник: МКУ Управление ГО и ЧС Новороссийска
Категория: Новости / Анонс событий