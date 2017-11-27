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В Краснодарском крае завоют сирены

29 ноября 2017 года с 10:00 до 11:00 администрацией Краснодарского края будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Проверки подлежит сложенная система оповещения в каждом муниципальном образовании края. Проверят сирены, рабочее состояние машин оповещение.

Краевые и местные средства массовой информации будут должны оповестить об учениях.

Не допускайте паники. Предупредите соседей и друзей.

Источник: МКУ Управление ГО и ЧС Новороссийска

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Категория: Новости / Анонс событий

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